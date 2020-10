Brad Pitt & Nicole Poturalski: Nach der Trennung kommt die bittere Wahrheit raus!

Ein Paar sollen die beiden nie gewesen sein. Brad war an dem Wochenende im Château Miraval, weil die nächste Ausgabe des Weins vorgestellt wurde. Auch Nicole war eingeladen - allerdings ohne Hintergedanken. Nicoles Ehemann Roland Mary soll über den ganzen Rummel um seine Frau zwar nicht erfreut gewesen sein, sah die Schlagzeilen jedoch als Werbung für sein Berliner Restaurant "Borchardt". "Es war da nie was. In der Familie wurde das Ganze als Marketing aufgenommen", so die Insiderin weiter. Die beiden sind weiterhin verheiratet.

