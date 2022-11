Brad Pitt: Was geht mit der Ex dieses Serien-Stars?

Die Zwei wirken aber ganz schön vertraut...Auf neusten Fotos, die der "Daily Mail" vorliegen, ist Brad Pitt mit keiner Geringeren als Paul Wesley Ex Ines de Ramon zu sehen. Die beiden besuchten gemeinsam am Sonntag ein Konzert von Bono in Los Angeles. Augenzeugen zu Folge suchten die Noch-Ehefrau des "Vampire Diaries"-Stars und der Hollywood-Star immer wieder die Nähe zueinander und umarmten sich häufig. Es kam vor Ort sogar zu einem Treffen mit Brads Freunden Cindy Crawford und Rande Gerber, bei dem er ihnen die 29-Jährige vorstellte. Wie ernst ist es wohl wirklich zwischen der hübschen Brünette und dem Schauspieler?

Erst im September machten Paul Wesley und Ines de Ramon ihr Ehe-Aus offiziell. Angeblich seine sie jedoch schon mehrere Monate kein Paar mehr gewesen. Da scheint die Ex des Serien-Stars nun wohl bereits offen für eine neue Liebe zu sein...

