Jennifer Aniston & Brad Pitt: Geheimes Date! Jetzt kommt alles ans Licht

Hach, wie romantisch - ein Wiedersehen in Paris und das auch noch zum Valentinstag. Wenn das mal nicht schon alles sagt... Da Jennifer Aniston für die Fortsetzung ihres Filmes "Murder Mystery" gerade in Paris ist und Brad ebenfalls für die Eröffnung der Charles Ray Ausstellung im Centre Pompidou in die Stadt der Liebe gereist war, ließen es sich die beiden ehemaligen Turteltauben nicht nehmen, diese einmalige Gelegenheit zu nutzen und sich für einen Abend zu verabreden.

Der französischen "Closer" zu Folge verbrachten sie sogar den Tag der Verliebten zusammen. Brad Pitt soll sich Augenzeugen nach mit Jennifer Aniston in einem Pariser Hotel getroffen haben. Sie hätte bereits casual in Jeans und kurzer Jacke an einem Tisch in der Lounge auf ihn gewartet als der Hollywood-Beau mit seinem Leibwächter das Hotel betrat. Angeblichen haben die beiden dann den Abend miteinander verbracht.

Ob es sich dabei nur um ein rein freundschaftliches Dinner gehandelt hat oder doch mehr ging, ist nicht bekannt. Jedoch ist es doch etwas verdächtig für ein solches Treffen den Valentinstag auszuwählen und dann auch noch in der Stadt der Liebe einen romantischen Abend gemeinsam zu verbringen oder? Fans würden sich über ein Liebes-Comeback des einstigen Traumpaares gewiss freuen.

Die beiden bleiben ohnehin für immer miteinander verbunden, allein durch ihre gemeinsame Vorgeschichte. Mehr dazu erfährst du im Video: