Bradley Cooper: Krass, so viel Geld lässt er beim Beauty-Doc!

Schon seit Jahren ist Schauspieler Bradley Cooper nicht mehr aus Hollywood wegzudenken. Der 47-Jährige landete in den letzten Jahren eine Blockbuster-Rolle nach der Anderen. Mit Filmen wie "Hangover", "American Sniper" oder "A Star is Born" spielte er nicht nur mächtig Geld in die Kinokassen, er sicherte sich zudem bereits mehrerer Oscar Nominierungen. Klar, dass nach so vielen Jahren im Business auch mal nachgeholfen wird. Jetzt verriet Bradley Cooper wie viel er für Beauty-Behandlungen im Monat ausgibt.