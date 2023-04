"Bridgerton"-Star India Amarteifio: Der perfekte Nude-Look zum Nachschminken

India Amarteifio ist der neue Star am Hollywood-Himmel! Die Schauspielerin, die schon in Serien wie "Doctor Who" und "Sex Education" zu sehen war, hat nun eine ganz große Rolle ergattert! Sie spielt die junge Charlotte in der "Netflix"-Show "Queen Charlotte: Eine Bridgerton-Geschichte". Wir haben uns den edlen Nude-Look der Engländerin einmal genauer angesehen und verraten euch, wie ihr ihn ganz easy nachschminken könnt!