Brigit Schrowange: Offiziell bestätigt! Sie wagt einen Neustart

Die Moderatorin kehrt nun ins Fernsehen zurück - jedoch bei einem komplett anderen Sender. Denn Birgit Schrowange wird mit gleich drei neuen Formaten ab 2022 in SAT.1 zu sehen sein. "Ich war immer eine Frauen-Frau, unterstützte in 25 Jahren bei RTL junge Kolleginnen. Jetzt porträtiere ich starke Frauen, prominent und nicht prominent, die noch mal einen Neuanfang wagen", so die 61-Jährige. Die Reihe "Birgits starke Frauen" soll bereits im Frühjahr starten, wie die "Bild"-Zeitung berichtet.