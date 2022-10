Britney Spears: Gewalt-Eklat! Mutter Lynne schlug ihr ins Gesicht

Kein Wunder, dass Britney nun nichts mehr mit ihren Eltern zu tun haben möchte. Auf Instagram bettelte ihre Mutter bereits in der Vergangenheit öffentlich darum, dass sie ihre Tochter nicht mehr blockiere, damit sie in privaten Kontakt treten können und schrieb unter einem Post der Sängerin: "Es tut mir so leid für deinen Schmerz! Es tut mir schon seit Jahren leid!" Doch vergeben kann Britney ihren Eltern wohl noch nicht...

In ihrem Leben machte die 40-Jährige schon einiges durch. Mehr dazu erfährst du im Video: