Britney Spears: Krasse Kindheits-Beichte! So schlimm war es wirklich...

Weiter fuhr Britney Spears fort, dass sie sich an keinen Moment in ihrem Leben erinnern könne, in dem sie sich schon einmal "so erniedrigt gefühlt habe". Die Vormundschaft war für die 40-Jährige ein einziger Albtraum. Schließlich wird Britney noch einmal noch deutlicher und gibt zu: "Es war purer Missbrauch. [...] Ich hatte das Gefühl, dass meine Familie mich weggeworfen hat". Da kann die "Circus"-Interpretin ja froh sein, dass der Spuk nun endlich ein Ende gefunden hat. Der emotionale Post, ist mittlerweile jedoch bereits wieder von ihrem YouTube-Account gelöscht.

