Britney Spears: Ihre Ehe mit Sam Asghari ist am Ende

Oh je, da liegen wohl die Nerven blank! Britney folgte ihrem Mann erst nach einigen Minuten mit ihrem Bodyguard, der dann auch noch schnell die Rechnung bezahlte. Später meldete sich die Ex-Sängerin auf Instagram – wie gewohnt mit einem fragwürdigen Kurzclip samt ausgestrecktem Mittelfinger. "Ich weiß, dass sich die Öffentlichkeit darüber aufregt, dass ich ein bisschen betrunken in einem Restaurant war. Es ist so, als ob sie jede meiner Bewegungen beobachten würden!" Ach Britney, klar nervt es, wenn man beim Futtern gefilmt wird. Aber bei so einer Reaktion ist die volle Aufmerksamkeit natürlich erst recht garantiert … Sam jedenfalls scheint so langsam alles zu viel zu werden! Schon in den vergangenen Wochen wurde Brits bizarres Verhalten zur echten Belastungsprobe für die Ehe. Immer wieder attackierte Brit im Netz ihre Familie, veröffentlichte wirre Nachrichten und peinliche Nackedei-Bildchen. Für Sam ist das offensichtlich nur schwer auszuhalten: "Mir persönlich wäre es lieber, sie hätte das nie gepostet", gab er kürzlich auf Instagram zu. Und jetzt als Kirsche auf der Torte noch dieser Ausraster im Restaurant! Bisher hielt Sam tapfer zu Britney und nahm sie in Schutz. Die Frage ist nur: Wie lange noch?

