Lucas Cordalis: Ungeheuerliche Vorwürfe! Jetzt meldet sich Jenny Frankhauser zu Wort

Jenny nimmt Lucas in Schutz

In ihrer Instagram-Story nimmt Jenny den Ehemann ihrer Schwester nun in Schutz. "Lucas ist nicht fake! Er ist einfach nur extrem anständig. Großer Unterschied! Er ist so erzogen", stellt die Influencerin klar. "Er ist einfach nicht der Mensch, der jeden unwichtigen Furz ansprechen oder diskutieren muss und andere kritisieren möchte."

Auch die Vorwürfe, Lucas sei homophob, weil er etwas nicht "schlucken" wolle, seien absolut aus der Luft gegriffen. "Jetzt reicht es echt! Ob ihr bescheuert seid, hab ich gefragt", poltert Jenny. "An dieser Stelle lachen unsere schwulen und lesbischen Freunde herzlich. Ich finde es krass, dass man das sagt. (...) Nee, also das kann man so nicht stehenlassen!"