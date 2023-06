Britney Spears: Streit & Schläge! Neue Doku enthüllt schockierende Details aus ihrem Liebesleben

Von Schlägen und Handgreiflichkeiten ist die Rede. Leute, die ihr nahe stehen, fürchten um ihre Sicherheit. Und sogar ein Ehe-Aus steht im Raum...

Das US-Promiportal TMZ lässt in seiner Doku "Britney Spears – The Price of Freedom" Insider und Augenzeugen zu Wort kommen. Die Berichte klingen besorgniserregend: Brit sei "die meiste Zeit allein zu Hause", behauptet der ausführende Produzent von TMZ, Charles Latibeaudiere. Mal würde sie mehrere Tage durchschlafen, dann wieder nächtelang wachbleiben und ziellos mit dem Auto durch die Gegend fahren.