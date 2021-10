Bruce Darnell: Offiziell bestätigt! Es gibt wunderbare Neuigkeiten

Ob Dieter Bohlen demnächst wieder im TV zu sehen ist, ist unklar. Dafür kehrt Bruce Darnell aber auf die Bildschirme zurück: Er wird ab Dezember in einer neuen Show auf ProSieben zu sehen sein. "In seiner ersten eigenen Show „Surprise! Die Bruce Darnell Show“ versüßt der Moderator die Adventszeit und überrascht Paare, Freund:innen und Familien – ab 2. Dezember 2021, um 20:15 Uhr auf ProSieben", kündigt der Sender an.