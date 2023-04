Bruce Darnell: Sein Herz ist gebrochen! Er enthüllt die traurige Wahrheit

"Er erkrankte zweieinhalb Jahre vor seinem Tod an Knochenkrebs", erzählte Bruce in einem Interview, wie "Closer" berichtet. "Ich habe ihn gepflegt bis zum Schluss. Es war ein schöner Tod: Er ist friedlich in meinen Armen eingeschlafen." Nach außen hin ließ Bruce sich seine Sorgen in dieser Zeit nicht anmerken, arbeitete ganz normal weiter. "Ich war jeden Tag im Krankenhaus. Auch zu meiner Zeit bei 'Das Supertalent'. Da bin ich oft direkt vom Studio in die Klinik." 2010 sei er dann ganz aus der Show ausgestiegen, um nur noch für seinen Partner († 50) da zu sein: "Mir bedeutet es das größte Glück, dass er mir das Vertrauen geschenkt hat, ihn pflegen zu dürfen und ihn auf seiner letzten Reise zu begleiten."

Erst heute fühlt Bruce sich in der Lage, über den traurigen Verlust zu sprechen. "Es hat über zehn Jahre gebraucht, um das alles zu verarbeiten", sagt er. Eine neue Partnerschaft ist er nicht wieder eingegangen – doch er sei nun bereit, sein Herz wieder zu öffnen. "Es ist einfach schön, verliebt zu sein. Dann habe ich 24 Stunden ein Lächeln im Gesicht." Bruce sehnt sich nach einer neuen Beziehung und hat genaue Vorstellungen: "Mein Traumpartner muss nicht äußerlich schön sein, sondern innerlich. Er muss lustig und ehrlich sein."

Auch interessant