Bruce Willis: Schlimmes Psycho-Drama um seine Frau! Sie ist am Ende ihrer Kräfte

Emma ist völlig am Ende

Doch für die Liebsten stark zu sein, kostet übermenschliche Kraft! Und wie die 43-Jährige nun zum ersten Mal in einem Interview mit "The Bump" verriet, leidet sie psychisch extrem unter den Umständen. "Ich stelle die Bedürfnisse meiner Familie über meine eigenen. Doch ich musste feststellen, dass mich das zu keiner Heldin macht", so Emma. "Es hat sich sehr auf meine mentale und allgemeine Gesundheit ausgewirkt. Und das hat niemandem geholfen", verrät sie weiter. Klingt nach einem Hilferuf!

Zwar bekommt sie auch Unterstützung von Bruce’ Ex Demi Moore (59), wie sie weiter verrät – doch das reicht offenbar nicht aus. Bleibt zu hoffen, dass ihre Liebe stark genug ist, um das alles durchzustehen. Immerhin wird er bis zu seinem Lebensende auf Emmas Hilfe angewiesen sein. Und das wird ihr langsam bewusst …

