Brutaler Überfall auf die Geissens: Video zeigt, wie bewaffnete Gangster in die Villa eindringen

Es sind Schockbilder, die aktuell durch die Medien und sozialen Netzwerke gehen: Carmen und Robert Geiss werden in ihrer Villa in Saint-Tropez von vier maskierten und bewaffneten Männern überfallen. Was sich dabei im Haus der TV-Millionäre abspielte, wurde von den hauseigenen Überwachungskameras lückenlos aufgezeichnet – und jetzt öffentlich gemacht.