Die Geissens: Verstörende Details aus Horror-Nacht enthüllt! Jetzt zeigen Robert & Carmen alles

So weit kommt es zum Glück nicht, dennoch trifft es besonders Carmen heftig. Die Diebe schleudern sie auf den Boden und würgen sie so stark, dass eine Narbe an ihrem Hals aufreißt. Bei den Erinnerungen an den Überfall kommen der Unternehmerin immer wieder die Tränen. In der Villa der beiden sind immer noch Blutflecken aus der besagten Nacht zu finden.