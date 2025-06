Überfall auf die Geissens schlimmer als gedacht! Carmen zeigt Horror-Wunden

Der Schock sitzt immer noch tief. Am Sonntag wurden Carmen (60) und Robert Geiss (61) Opfer eines bewaffneten Raubüberfalls in ihrem eigenen Haus in Saint-Tropez. "Carmen ist gewürgt worden. Hat eine Schnittwunde am Hals. Mir haben sie in die Rippen getreten. Ich glaube, ich habe mir eine Rippe angebrochen", erzählt der sichtlich aufgewühlte Selfmade-Millionär seinen Instagram-Fans. Jetzt meldet sich auch seine Ehefrau bei ihren Followern und zeigt ihnen ihre blutigen Wunden am Hals ...