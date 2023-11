Bushido: Das Aus ist offiziell! "Es war meine persönliche Entscheidung"

"Dieses Podcast-Format wird auch nicht pausiert. Das ist komplett abgesagt. Es wird keine weiteren Folgen mehr geben. Es gibt keine weitere Zusammenarbeit mit mir und Peter. Das war meine persönliche Entscheidung", bestätigt Bushido jetzt in seiner Instagram-Story. Es sei es an einigen "privaten Dingen" gescheitert. Was genau vorgefallen ist, verrät der Musiker allerdings nicht.