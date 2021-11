Bushido & Frau Anna-Maria Ferchichi: Neue Details zur Geburt

Nun die überraschende Wende! Bushido hat sich anders entschieden und will nun doch mit in den Kreißsaal, um bei der Geburt hautnah dabei zu sein. "Wir waren am Montag in der Klinik. Als der Professor hörte, dass ich nicht bei der Geburt dabei sein will, aus Angst, ohnmächtig zu werden, meinte er: ‚Das geht gar nicht, natürlich kommst Du mit in den Kreißsaal'", sagt der Rapper. "Sie sagt, es sei für sie okay, wenn ich vor dem OP warten würde. Dennoch habe ich jetzt entschieden: Ich bin bei der Geburt dabei und werde alle drei Nabelschnüre durchtrennen. Ich möchte meiner Frau beistehen", verriet er.

