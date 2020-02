Calantha & Silvia Wollny: Jetzt mischt sich Jessica Birkenheuer in den Streit ein!

Das Drama nimmt einfach kein Ende! ist überhaupt nicht mehr gut auf Mutter Silvia zu sprechen. Als sie mit Tochter Cataleya ausziehen wollte, rastete Silvia angeblich aus - und meldete Calantha beim Jugendamt. Sie könne sich nicht um ihre Tochter kümmern. Calantha wohnt derzeit bei einem Freund - ohne die kleine Cataleya. Jetzt bekommt sie überraschend Zuspruch von Schwester Jessica Birkenheuer...

Jessica Birkenheuer meldet sich zu Wort

Die 36-Jährige hat schon seit Jahren keinen Kontakt mehr zu Mutter Silvia. Deshalb kann sie Calanthas Situation nur zu gut nachvollziehen. Auf richtet Jessica jetzt ein paar Worte an ihre Schwester: "Liebe Calantha, der Weg, den du wählst, wird kein leichter sein! Er wird hart, du wirst an deine Grenzen kommen. Es wird dich zerreißen. Du wirst schlimmen Unterstellungen die Stirn bieten müssen! Du wirst oft an dem Verstand der Menschheit zweifeln! Du wirst am Rechtssystem zweifeln! Du wirst viele Tränen vergießen!"

Calantha Wollny nach Drama mit Silvia Wollny: Umzug ins Frauenhaus?

Sie wünsche Calantha für ihren Weg viel Glück. "Du hast dich schon einmal befreien wollen, doch da warst du nicht stark genug und hast dich dieser Frau gebeugt! Doch jetzt hast du die Kraft, die Kraft einer Mutter, diese Kraft sollte man nicht unterschätzen (...) Wenn du am Ende deine Tochter in deinen vier Wänden in den Armen hältst, schau nicht zurück, schau nach vorne. Ich weiß, wie es ist!", so Jessica weiter. Was Calantha zu diesem überraschenden Support sagt? Bisher meldete sie sich noch nicht zu Wort...

Ist schwanger? Mehr dazu erfahrt ihr im Video: