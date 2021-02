Calantha Wollny: Bild aufgetaucht! Ist sie wieder schwanger?

Die Wölbung fällt den Fans natürlich gleich auf! Und sie fragen bei der Tochter von Silvia Wollny nach. "Bist du wieder schwanger?", schreibt ein Follower. Ein anderer hat genau den gleichen Gedanken: "Du siehst auf dem Bild so schwanger aus?"

Ist Calantha Wollny also wirklich wieder schwanger? Wird ihre Tochter Cataleya eine große Schwester? Die Ratheimerin selbst gibt die Antwort. Zu den vielen Schwangerschaftsfragen sagt sie nur lachend: "Nein, ist nur Speck." Also kein Baby on Board.

