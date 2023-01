Calantha Wollny: Endlich bezieht Silvia Wollny Stellung zu ihrer Tochter

Calantha Wollny war schon immer eine Art Sorgenkind in der Familie. Als Teenie sorgte sie für Wirbel, als sie das Familienauto klaute oder eine Mitschülerin mit Pfefferspray angriff. Zuletzt verkrachte sich die heute 22-Jährige mit ihrer Mutter, zog sogar zu einem Freund. "Ich finde es traurig, sobald man eine andere Meinung hat in dieser Familie hat, das man direkt fertig gemacht wird nur, weil man nicht so sein möchte oder leben möchte, wie sie", schrieb sie damals bei Instagram.

Und heute? Mittlerweile ist es sehr ruhig um die geworden. Ihre Tochter Cataleya sieht man nur noch öffentlich bei Oma Silvia. Calantha ist auch nicht mehr in der Sendung "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie zu sehen".

Doch wie steht es um den Wollny-Spross? Das Familien-Oberhaupt bricht endlich das Schweigen!