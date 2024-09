Calantha Wollny: "Ich werde ignoriert"! Harte Abweisung von Mutter Silvia

Ein besorgter Fan schrieb der Wollny-Mutter eine Nachricht auf Instagram. In dieser fordert er sie auf, ihrer Tochter Calantha endlich aus der Obdachlosigkeit zu helfen, woraufhin Silvia nur eiskalt mit den Worten "Dann nimm sie doch auf" den Ball zurückspielt. Gewiss ein Stich ins Herz für die verstoßene Wollny-Tochter, die in einer Fragerunde daraufhin wenig Hoffnung auf eine Versöhnung zeigt. In dieser schreibt ihr ein Fan: "Ich denke deine Mama liebt dich sehr, auch wenn du es nicht glaubst, geh dort hin!", woraufhin Calantha nur erwidert: "Ich glaube, du hast was verpasst". Auweia!

Doch damit nicht genug. Die 24-Jährige wirft ihrer Mutter im gleichen Atemzug vor, ihr ihre Tochter vorzuenthalten. "Heute sollte ich auch eigentlich meine Tochter treffen, aber ich werde ignoriert", fügt die Wollny-Tochter hinzu. Da scheint Silvia Wollny wohl weder daran zu denken, ihre Tochter wieder bei sich aufzunehmen, noch die fünfjährige Cataleya zurück in ihre Obhut zu geben. Bleibt abzuwarten, ob sich die 59-Jährige diesbezüglich noch einmal persönlich äußern wird.

