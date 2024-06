Silvia Wollny: "Ich wurde reingelegt!" Calantha packt über die Adoption von "Püppi" aus

Auf Instagram erzählt Calantha jetzt ihre Version der Geschichte. "Es fing so an, dass ich in Rostock mit nichts angefangen habe. Anfangs half mir ein Bekannter finanziell." Doch nach einer Weile reichte das Geld nicht mehr aus, weshalb sie ihre Mutter um Hilfe bat. "Im selben Atemzug sprach sie die Adoption an, weil ich ja jetzt so weit weg bin. Es wäre das Beste für die Kleine, wenn meine Mutter sie adoptieren würde, weil sie dann erblich gesehen abgesichert wäre." Angeblich versicherte Silvia ihrer Tochter, dass es nur eine formelle Sache sei. "Sie sagte, ich könnte die Kleine jederzeit sehen. Sie sagte, es würde immer meine Tochter bleiben. Ich wollte nur ihr Bestes. Ich wollte, dass meine Tochter abgesichert ist", erklärt Calantha weiter.