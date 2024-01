Calantha Wollny: Zwei Jahre kein Kontakt zu "Püppi"! Sie bricht ihr Schweigen

Die Strafakte von Calantha Wollny (23) ist lang. Fahrerflucht vor der Polizei, Pfefferspray-Attacke gegen eine Mitschülerin und Prostitutionsvorwürfe. Immer wieder krachte es zwischen ihr und Mama Silvia (58). Seit längerer Zeit wohnt Calanthas Tochter Cataleya (5), genannt "Püppi", bei ihrer Oma in der Türkei. Von Calantha fehlt seitdem jede Spur. Doch was genau vorgefallen ist, darüber hüllte sich die Familie bisher in Schweigen...