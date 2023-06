Calantha Wollny: Sie bricht ihr Schweigen! Das steckt hinter ihrem Verschwinden

Auf Instagram hakte ein neugieriger Fan nach, warum Calantha sich komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat. "Weil ich meinen Schulabschluss nachhole und da ich Schwierigkeiten mit meiner Konzentration habe, will ich mich nur darauf fokussieren", antwortete sie ehrlich. Doch eine Frage bleibt trotzdem offen: Warum lebt ihre Tochter nicht mehr bei ihr? "Das will ich privat halten", stellet die 22-Jährige klar. Jedoch sei mit ihr und ihrer Familie ist alles gut. Ob das wirklich die Wahrheit ist? Fraglich. Calantha fehlte sogar am Geburtstag ihrer Kleinen. Aktuell hält sich Cataleya mit Silvia und Harald in der Türkei auf, während sie in Deutschland ist…

