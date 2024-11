Calantha Wollny: Vorwürfe bestätigt! "Es war eine Kurzschlussreaktion"

Calantha reagierte auf ihrem eigenen Instagram-Account mit einem ausführlichen siebenteiligen Statement. Darin räumt sie die Vorwürfe ein und erklärt die Hintergründe. "Ja, es gab einen Tag, da bin ich völlig durchgedreht und es kam zu dem Wasserschaden. Leider war die extreme Situation so heftig, dass ich alles aufgestaute auf diese Art und Weise rausgelassen habe. Wieso grad Wasser in der Wohnung, in der ich gelebt hatte, das kann ich euch nicht erklären. Es war eine Kurzschlussreaktion", erklärt sie. Jeremy Pascal nennt in seinem Video diesen Vorfall als Grund dafür, dass Calantha schon seit einer Weile auf der Straße lebt.