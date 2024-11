Jeremy Pascal & Calantha Wollny: Der Zoff geht weiter! Jetzt mischt Silvia mit

Ihre Mutter Silvia steht hinter Jeremy. Eineinhalb Stunden haben die beiden gestern telefoniert. "Meine Mutter ist sooo süß! Sie weiß, wie mich dieses Thema beschäftigt und mitnimmt, und hat jetzt einfach angerufen, um mich quasi abzulenken und aus diesem Thema rauszuholen", verrät er in seiner Instagram-Story. "Klar, so etwas Schlimmes zieht nicht spurlos an einem vorbei. Danke Mama!" Silvia stellte schon Anfang des Jahres klar: "Die Vorwürfe gegen Jeremy Pascal wurden vor Jahren gerichtlich geprüft und das Verfahren wurde eingestellt." Silvia geht die Situation extrem nah. "Es ist schmerzhaft zu sehen, wie unser familiäres Verhältnis in den letzten Monaten in den sozialen Medien verzerrt wird."