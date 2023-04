Cameron Diaz: Trauriges Aus! Jetzt ist es Gewissheit

Denn die Dreharbeiten entwickeln sich für Cam zum Albtraum: "Sie hasst es", berichtet ein Insider der "Daily Mail". Und weiter: "Die 10-Stunden-Arbeitstage setzen ihr total zu. Und sie vermisst ihre kleine Tochter Raddix." Und jetzt auch noch das: Co-Star und Produzent Jamie Foxx soll am Set einen "absoluten Tobsuchtsanfall" bekommen haben! "Es gab Probleme am Set und Jamie ist deswegen total ausgerastet", so ein Mitarbeiter im Gespräch mit "The Sun". "Er hat daraufhin vier Mitglieder der Produktion aus dem Team geschmissen."

Die miese Stimmung ist natürlich auch Superstar Cameron nicht verborgen geblieben – und dürfte dazu beigetragen haben, dass sie vom Filmbusiness nun endgültig die Nase voll hat. "Sie hasst das ganze Drama und die Konfrontationen! Das war schließlich der Grund, warum sie Hollywood damals den Rücken gekehrt hat", heißt es. Dabei hatte Cameron doch erst kürzlich noch von Jamies Sanftmut geschwärmt: "Ich habe schon so viele Filme mit Jamie gedreht und es war immer so harmonisch", erinnerte sich Cam vor Beginn der Dreharbeiten in einem Interview. Tja, diesmal lief’s wohl anders …

Klar scheint jedenfalls: Cameron Diaz wird nach Abschluss des Projekts wohl keine weiteren Filme drehen. Warum auch, wenn sie es sich doch mit Ehemann Benji Madden und ihrem Töchterchen zuhause in Kalifornien gemütlich machen kann? "Sie hat ihre Familie zwischendurch zwar immer wieder sehen können, denn sie haben Cam nach England begleitet. Aber das ist nicht dasselbe! Sie liebt es, einfach nur Mutter und Ehefrau zu sein." Schade für die Fans, aber in dem Fall sollte Cam tun, was sie liebt. Leisten kann sie es sich ja.

