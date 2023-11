Can Kaplan & Walentina Doronina: Schlimme Vorwürfe nach dem Boxkampf!

Auf diesen Moment haben die "Sommerhaus der Stars"-Fans so lange gewartet! Can Kaplan und Gigi Birofio sind in den Boxring gestiegen und haben beim "Fame Fighting" ordentlich zugeschlagen. Am Ende musste Gigi sich blutüberströmt geschlagen geben. Im Netz feiern Can und seine Partnerin Walentina Doronina ihren Sieg und lassen es sich dabei nicht nehmen, dem Verlierer den ein oder anderen Seitenhieb zu verpassen...