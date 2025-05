Cannes 2025: Nach Nacktkleider-Verbot! Das waren die krassesten Skandal-Outfits

Wenn die Filmfestspiele von Cannes für eines bekannt waren – außer der wunderbaren Filme natürlich – dann ist es nackte Haut. Bei kaum einem anderen Event zeigen sich die prominenten Gäste so freizügig. Doch damit soll jetzt Schluss sein: Cannes verbietet Nacktkleider auf dem roten Teppich! "Aus Gründen des Anstands ist Nacktheit auf dem roten Teppich sowie in allen anderen Bereichen des Festivals verboten", heißt es jetzt in einem offiziellen Statement.