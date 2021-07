Carmen Geiss: Aus und vorbei! Sie hat endgültig genug

Kaum eine Familie musste schon so viele Shitstorms über sich ergehen lassen wie die Geissens. Zuletzt versorgte Carmen ihre Follower zahlreichen Aufnahmen aus ihrem luxuriösen Leben in St. Tropez. Doch das kam nicht bei jedem gut an. Viele fanden es unangebracht, solche Schnappschüsse zu teilen, während in Deutschland eine Flutkatastrophe ihr Unwesen treibt. Viele bangen derzeit um ihre Existenz , haben sogar einen Angehörigen verloren. Und Carmen? Die kann die ganze Aufregung überhaupt nicht verstehen...