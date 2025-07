Carmen & Robert Geiss: Skandal nach dem Einbruch

Während viele Fans ihr Mitgefühl ausdrücken, reagieren andere irritiert. Denn in dem dramatischen Statement schwingt vor allem Stolz auf die Marke mit. Auch Ehemann Robert (61) bewirbt die Kollektion offensiv – mit gewohntem Selbstbewusstsein. Und als wäre das nicht genug, gehen auch die Töchter Davina (22) und Shania (20) in die mediale Offensive: In einem Interview mit Frauke Ludowig (61) sprechen sie über den Überfall – und tragen dabei werbewirksam die neue Familienmode. Der Auftritt wirkt durchgestylt, strategisch, professionell.