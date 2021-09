Carmen & Robert Geiss: Drama um ihre Teenie-Töchter Shania und Davina

In den sozialen Netzwerken zeigen sich Shania und Davina regelmäßig mit Designer-Outfits, Helikoptern und dicken Karren. Das kommt nicht bei allen Followern gut an. Immer wieder müssen sie sich Kommentare wie "Ihr beiden Mädchen seid nur peinlich und arrogant. Eure Eltern müssten euch mal den Geldhahn zu drehen" und "Noch nichts im Leben geleistet, aber so tun, als ob Papas Geld ihr Verdienst wäre..." gefallen lassen.