Die Geissens: TV-Rente? Töchter Davina & Shania übernehmen Imperium

Ihre jüngere Schwester Shania kommt dagegen ganz nach der hübschen Mutti. Nachdem Carmen Geiss früher den Laufsteg als Model eroberte, möchte Shania jetzt ebenfalls in der Modewelt angreifen: „Ich will gern nach Los Angeles. Am liebsten möchte ich für große Haute-Couture-Designer modeln.“ Ihren ersten Vertrag bei der Agentur "MGM Models" hat die 16-Jährige bereits in der Tasche. Und was denken sich die reichen Eltern bei so viel Engagement: „Dann müssen wir halt ein Haus in Amerika kaufen.“ Tja, man soll seinen Kindern keine Steine in den Weg legen...

Die Geissens sind schon ewig im Geschäft. Nicht nur die Töchter sind erwachsen geworden, sondern auch Carmen und Robert sind kaum wiederzuerkennen: