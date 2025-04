Carmen Geiss: Facelifting für 22.000 Euro! "Der erste Blick in den Spiegel war ein Schock!"

Ein Facelift ist ein chirurgischer Eingriff, bei dem erschlaffte Haut im Gesicht und am Hals gestrafft wird, um Falten zu reduzieren und die Gesichtskonturen zu definieren. Dabei wird überschüssige Haut entfernt - und das darunterliegende Gewebe kann neu positioniert werden. Die Kosten variieren je nach Methode und Arzt, liegen aber meist zwischen 5.000 und 15.000 Euro. Mit 22.000 Euro Kosten hat sich Carmen Geiss also ein Facelift der Extraklasse gegönnt! Nach dem Eingriff sind Schwellungen und Blutergüsse normal, die in der Regel nach zwei bis vier Wochen abklingen. Das endgültige Ergebnis ist oft erst nach mehreren Monaten sichtbar. Ganz ohne Schattenseiten ist ein Facelift jedoch nicht, es kann zu Narbenbildung oder auch Nervenverletzungen im Gesicht kommen.