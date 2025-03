Liebesgeflüster bei den Geissens: Haben Davina und Shania ihre Herzbuben gefunden?

Ein Detailfoto aus Shania Geiss’ Instagram-Story sorgt aktuell für Spekulationen: Beim schicken Dinner in Monaco ist sie nicht allein – neben ihr sitzt ein junger Mann, der vertraut wirkt und charmant in die Kamera lächelt. Auch Davina scheint bei dem Abendessen in männlicher Begleitung gewesen zu sein. In einem kurzen Videoausschnitt ist deutlich eine männliche Stimme zu hören – und die gehört definitiv nicht zu Papa Robert. Die Fans sind sich sicher: Das sieht ganz nach einem Doppel-Date aus! Und tatsächlich kursieren schon länger Gerüchte um mögliche feste Partner der beiden Schwestern.