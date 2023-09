Carmen Geiss: Familien-Drama! Sie kann ihre Tochter einfach nicht beschützen

Wir alle kennen sie noch als kleine Mädchen: Doch aus Davina und Shania Geiss sind inzwischen junge Frauen geworden. Und die tun das, was die meisten auf Instagram machen: Urlaubsund Partyfotos posten, Selfies hochladen, mal im knappen Kleidchen, mal im Bikini. Und gerade Letzteres scheint bei einigen männlichen Followern jede Gehirnzelle lahmzulegen: "Gerade die Große bekommt immer so komische Fotos. Von Geschlechtsteilen von widerlichen Typen", verrät Carmen im Podcast "1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit". Und weiter: "Dagegen gehe ich immer gerichtlich vor. Immer, immer, immer. Weil ich es einfach so abartig finde." Erst vor Kurzem hat Carmen ihrer Anwältin wieder ein solches Bild weiterleiten müssen, erklärt sie. Denn was viele nicht wissen: Das ungefragte Verschicken von sogenannten "Dickpics" ist nicht nur verstörend, sondern auch strafbar – es handelt sich um sexuelle Belästigung. Zwar kann nicht jeder wie Carmen direkt einen Anwalt einschalten, wehren kann man sich aber trotzdem: Wer ungefragt ein Dickpic erhält, sollte mithilfe von Screenshots so schnell wie möglich Anzeige bei der Polizei erstatten, den Kontakt blockieren und das Profil melden, damit keine weiteren Bilder zugestellt werden können.