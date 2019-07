Carmen Geiss: Fremdgeh-Skandal um Robert

Skandalöse Enthüllung um Robert Geiss: Was läuft wirklich mit dem heißen Fitness-Model? Was Carmen dazu sagt und um welche pikanten Fotos es geht, zeigen wir im Video:

Wehendes Haupthaar, breites Lächeln, federnde Schritte – als Robert Geiss bestens gelaunt an der Promenade des Nobelortes Saint-Tropez entlangtrabte, hatte er für die Schönheit der Côte d’Azur keinen Blick: Er starrte auf sein Handy. Auffällig: Wenn seine Frau Carmen (54) in der Nähe ist, bleibt das Smartphone meistens in der Tasche. Hat er was zu verbergen? Sieht ganz so aus! Denn Aktienkurse sind es eher nicht, die den -Millionär zum Display-Dauerdrücken animieren. Mit Kurven hat es aber schon was zu tun…

Seit einigen Wochen verbringt Robert Geiss viel Zeit auf . Nicht wegen der Fashion-Blogger. Eher wegen Frauen wie Katia Panteli. Die Griechin präsentiert ihren 387 000 Followern knappe Badeanzüge. Und das, was drin steckt. Robert Geiss gefällt’s. Genau wie das Insta-Profil von Lily Ermak. Da sieht man weniger Stoff, aber viel Volumen: Lippen, Busen, Popo – ein bisschen erinnert ihre rundum getunte Figur an das Body-Ideal von . Als die 1982 zur „Miss Fitness“ gekürt wurde, war Lily zwar noch nicht geboren, aber heute nennt sich auch die Russin „Fitnessmodel“. Gut möglich also, dass ihr Follower @robertgeiss_1964 schon beim Hingucken tüchtig außer Atem gerät.

Robert Geiss: Immer wieder Fremdgeh-Gerüchte

Sieht ganz so aus, als wäre Rooobert gerade rappelig. Alarmstufe Rot für Carmen! Denn vom Telefon-Fummeln bis zum Fremdgehen ist es besonders in der Schampus-Society oft nicht weit. Und als TV-berühmter Millionär mit Jacht, Villa und viel Geld auf der hohen Kante ist Robert außerdem eine Art „Jagdtrophäe“ für gewisse Insta-Models. Ob Carmen das ahnt? „Der Robert braucht immer viele Frauen!“ – das sagte ihr Mann jedenfalls gerade über sich selbst. In ihrem Beisein! Klingt verdächtig danach, als würde der Mann mit 55 Lebensund 25 Ehejahren auf dem Buckel (wieder) mal bis unter die Gürtellinie in der Midlife-Crisis stecken.

Carmen Geiss: Trennungs-Schock! Ihre Fans sind fassungslos!

Fremdgeh-Gerüchte gab es ja immer wieder. Aber irgendwann hat ohne Frage auch Carmen die Flirt-Faxen ihres Mannes dicke! InTouch sprach sie ganz direkt auf sein heimliches Insta-Model-Stalking an: „Robert ist halt ein Ästhet!“, sagt sie – und das klingt durchaus ernst gemeint. „Ich folge ja auch hübschen Männern, da darf er natürlich hübschen Frauen folgen!“, erklärt sie dann. Und wie weit geht für sie „folgen“, ohne Folgen zu haben? Das erläutert Carmen gern: „Appetit holen darf man sich. Aber gegessen wird zu Hause!“ Na, hoffentlich sind die Club Sandwiches auf dem heimischen Teller für Robert genauso „lecker Teilchen“ wie die üppig belegten Appetithäppchen, die Griechin Katja letztens postete…

Auch um Tochter Shania muss sich Carmen Geiss Sorgen machen. Die ganze Geschichte gibt es im Video: