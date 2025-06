Carmen & Robert Geiss: Angst um ihre Töchter

"Wenn wir im deutschsprachigen Raum unterwegs sind, haben wir Bodyguards dabei", erklärt Carmen. Ihre einst so selbstbewussten Töchter haben sich verändert. Die Leichtigkeit – von einem einzigen Mann geraubt. Der Stalker galt zuletzt als obdachlos. "Er leidet laut einer Gutachterin an paranoider Schizophrenie", erzählt Carmen. Für ihn seien die Geissens regelrechte Feindbilder. "In seinem Verschwörungswahn glaubte er sogar, Davina hätte ihm Spione auf den Hals gehetzt – und drohte deshalb, völlig unbeteiligte Frauen in einem Solarium in seiner Umgebung abzustechen", berichtet die 60-Jährige.