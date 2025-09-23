Carmen Geiss: Gehirn-OP! Situation ist „herausfordernd”

Die Diagnose stellte für Carmen Geiss einen echten Schock dar – und auch ihren Fans stockte beim Lesen ihrer Zeilen der Atem. Das sei natürlich „eine herausfordernde Situation”, aber sie gehe „mit viel Vertrauen in die Ärzte” und mit der Unterstützung ihrer Familie in diese Zeit, verrät sie weiter. Die notwendige Operation am Gehirn ist für jeden Betroffenen ein gravierender Eingriff, doch Carmen betont ihren Optimismus und ihre Hoffnung, dass alles gut verlaufen wird.