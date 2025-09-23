Carmen Geiss: Gehirn-OP! Situation ist „herausfordernd”
Nächster Schock für Carmen Geiss! Jetzt muss sie sich einer Operation unterziehen. Was ist passiert?
Carmen Geiss muss sich einer OP unterziehen.
© IMAGO / Smith
Das Leben von Carmen Geiss (60) steht gerade völlig Kopf. Die 60-Jährige, die erst vor wenigen Monaten mit ihrem Mann Robert (61) in ihrem Haus bei Saint-Tropez brutal überfallen, ausgeraubt und dabei auch noch verletzt wurde, muss nun den nächsten Schock verkraften. Nach einem Sturz muss sich Carmen einer Operation am Gehirn unterziehen – und ist ziemlich verängstigt.
Nach Sturz: Diagnose „Hämatom am Gehirn“
Die 60-Jährige berichtete am Montagabend (22. September) auf Instagram von einem massiven gesundheitlichen Problem. Carmen Geiss erklärte: „Ihr Lieben, ich möchte euch etwas sehr Persönliches mitteilen: Bei mir wurde ein 10 cm langes und 11 mm breites Hämatom am Gehirn festgestellt.“ Grund dafür sei ein unglücklicher Unfall wenige Tage zuvor. In einem Moment der Eile übersah sie eine Treppenstufe, stürzte und verletzte sich dabei schwer.
Eine OP am Gehirn als nächste Herausforderung
Die Diagnose stellte für Carmen Geiss einen echten Schock dar – und auch ihren Fans stockte beim Lesen ihrer Zeilen der Atem. Das sei natürlich „eine herausfordernde Situation”, aber sie gehe „mit viel Vertrauen in die Ärzte” und mit der Unterstützung ihrer Familie in diese Zeit, verrät sie weiter. Die notwendige Operation am Gehirn ist für jeden Betroffenen ein gravierender Eingriff, doch Carmen betont ihren Optimismus und ihre Hoffnung, dass alles gut verlaufen wird.
Mit Mut und Humor gegen die Angst
Trotz der beängstigenden Nachrichten zeigt Carmen Geiss auch wieder ihre humorvolle Seite. In ihrem Post scherzt sie über Kommentare ihrer Kritiker, die ihr geraten hätten, sich „lieber das Gehirn statt das Gesicht operieren zu lassen“. Carmen nimmt es mit Fassung und kontert: „Vielen Dank, diese Empfehlung nehme ich jetzt an ...“.
Unterstützung durch Familie, Freunde und Fans
Von der Angst lässt sich die Millionärsgattin derweil nicht unterkriegen. Carmen betont, sie gehe gestärkt durch die Liebe ihrer Familie und die Rückendeckung ihrer Freunde und wahren Fans in diese schwierige Zeit: „Ich bin eine Kämpferin und mit der Liebe meiner Familie, meiner Freunde und meiner wahren Fans stehe ich das durch. Danke, dass ihr an meiner Seite seid.“
Was ist ein Hämatom am Gehirn?
Ein Gehirn-Hämatom ist eine Blutansammlung innerhalb oder in unmittelbarer Nähe des Gehirns, die häufig durch einen Unfall oder Sturz verursacht wird. Unbehandelt kann es lebensbedrohlich sein, weshalb Ärzte oft zu einer schnellen, operativen Entfernung raten. Carmen Geiss' Entscheidung, sich einem operativen Eingriff zu unterziehen, ist daher medizinisch nachvollziehbar und notwendig.
Wir wünschen Carmen Geiss eine schnelle und vollständige Genesung!