Der Abend des 17. Juni 2025 begann für die Geissens ganz harmlos: ein ruhiger Netflix-Abend auf der Couch. Doch plötzlich standen vier bewaffnete Männer in der Villa – und hielten das TV-Paar unter Waffengewalt in Schach. Die Eindringlinge zwangen Robert und Carmen dazu, mehrere Tresore zu öffnen und Wertsachen herauszugeben. Die Beute: rund 5000 Euro in bar, Schmuck und bis zu zehn Luxus-Handtaschen der Marken Dior und Hermès. Doch nicht nur das Materielle wiegt schwer: Carmen erlitt eine Verletzung am Hals, Robert wurde mit einem Tritt in die Rippen verletzt.