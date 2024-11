Carmen Geiss: "Geht mir auf die Nerven" – Ehe-Krise bei den Geissens?

Und er ist nicht der einzige, dessen Nerven manchmal so richtig strapaziert werden. Auch Carmen bringt so manches ab und zu auf die Palme. "Seine Pünktlichkeit", sagt sie, "die geht mir auch auf die Nerven". Es gäbe durchaus also Momente, in denen sich die zwei so richtig auf den Zeiger gehen – doch das ist schließlich absolut normal in jeder Beziehung. Umso schöner, wenn es nur solche kleinen Dinge sind, die bei den Geissens für Probleme sorgen. 42 Jahre and counting!