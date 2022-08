Carmen Geiss: Große Sorge! Öffentlicher Alkoholabsturz von Tochter Shania

Eine Mega-Party im französischen Luxus-Örtchen Saint-Tropez, Unmengen an Champagner – und all das ein ganzes Wochenende lang. Während die meisten Teenager schon nach einer durchzechten Partynacht in den Seilen hängen würden und mit einem fetten Kater zu kämpfen hätten, fühlte sich Shania blendend. "Also mir ging es sehr gut an dem Tag danach. Ich habe genug geschlafen. Und ja, Saint-Tropez-Lifestyle… Da muss man ein bisschen daran gewöhnt sein, so oft rauszugehen", brüstete sie sich. Bitte was?

Mit zarten 18 Jahren ist die Geiss-Tochter bereits ein so geübter Schluckspecht, dass sie ein solches Saufgelage locker wegsteckt? Klingt doch recht bedenklich, zumal es nicht bei einer einzigen Party blieb. "Sie hat reingefeiert mit ihren Freunden in einer Diskothek", verriet Mama Carmen unbekümmert der "Bild"-Zeitung. "Shania war mit ihrer Schwester so gegen halb fünf zu Hause. Am nächsten Tag haben wir in einem Beach-Club gefeiert."