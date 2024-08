Carmen Geiss: Hat sie der Schlankheitswahn krank gemacht?

Die Jetsetterin präsentiert sich aktuell in figürlicher Best-Form, rank und schlank wie ein Teenager. Dass ihr dafür jedes Mittel recht ist, daraus macht Carmen keinen Hehl: "Ja, ich habe Ozempic ausprobiert", gestand sie vor wenigen Wochen. Das Medikament, das eigentlich zur Behandlung von Diabetes Typ 2 entwickelt wurde, hat sich zur Wunderwaffe der Stars im Kampf gegen die Pfunde entwickelt. Ehemann Robert Geiss (60) nahm damit zwölf Kilo innerhalb eines halben Jahres ab. Öffentlich behauptete Carmen, sie habe die Abnehm-Spritze nicht vertragen und darum wieder abgesetzt. Doch ihre Erkrankung lässt den Verdacht aufkommen, dass diese Aussage geflunkert sein könnte. "Eine Entzündung der Bauchspeicheldrüse, auch genannt Pankreatitis, nach der Einnahme von Ozempic ist eine häufige Nebenwirkung und kommt nicht unerwartet", bestätigt Experte Dr. med. Afschin Fatemi. Gerade für Nicht-Diabetiker bringe die Spritze eine Anzahl an Risiken mit sich, so der Arzt im Gespräch mit InTouch: "Insbesondere in den ersten Tagen nach der Anwendung können Durchfall, Übelkeit und Erbrechen auftreten. Eine Überdosierung kann zu Blutdruckabfall oder Ohnmacht führen. Auch schlimmere Nebenwirkungen, wie beispielsweise ein Schilddrüsenkarzinom, sind möglich."