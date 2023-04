Carmen Geiss: Riesiges Drama um Tochter Davina!

Mittlerweile sind einige Monate vergangen, doch die Geissens haben von der Firma immer noch keine finale Antwort erhalten. In der letzten Sendung von "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" wurde der Unfall erneut thematisiert, was besonders bei Carmen alte Wunden wieder aufriss. "Bei der Folge hatte ich wirklich Tränen in den Augen, als ich unseren Porsche GT3 im Fernsehen gesehen hab", schrieb sie auf Instagram. "Wenn man bedenkt, dass es sich hier um einen Brandschaden von Ende Januar handelt, ist es nicht nachvollziehbar, dass wir bis heute kein Ergebnis über die Entstehung des Brandes erhalten haben. Obwohl schon Dutzende Gutachter und Ingenieure daran arbeiten, haben wir bis heute kein Ergebnis erhalten." Weiter schimpft Carmen: "Das ist echt traurig für deutsche Wertarbeit!"