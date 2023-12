Carmen Geiss: Schlimme Schmerzen! Ihre Gesundheit bereitet ihr große Sorgen

Doch solch ein großer Eingriff ist natürlich auch immer mit Risiken verbunden. Was, wenn etwas schiefgeht, oder die OP doch nicht die erwünschte Besserung bringt? Dann könnte es ja sogar sein, dass Carmen auf einen Rollstuhl angewiesen ist. Gedanken, bei denen einem ganz angst und bange wird.

"Mein großer Wunsch wäre, dass wir das auch ohne OP hinbekommen“, so Carmen. Deshalb hat sie sich nun in einer Klinik in Dubai (Arabien) in die Hände von Ärzten begeben, die es erst einmal ohne Chirurgie versuchen wollen. Carmens Ernährung wurde umgestellt, sie isst keinen Zucker, trinkt keinen Alkohol mehr, um ihren Körper zu entgiften. Zudem geht sie dreimal in der Woche zur Akupunktur und nimmt täglich Medizin nach traditionellen chinesischen Rezepten ein. "Alles auf Pflanzenbasis. Dadurch werden mein Blut und mein Darm gereinigt", erklärt sie.

Seit einigen Wochen befindet sie sich nun schon in Behandlung – und sie verspürt bereits erste Besserung. Kann das Wunder also wirklich geschehen? Kann sie eine riskante OP umgehen, wieder ganz gesund werden? "Das Wichtigste auf der Welt sind Familie und Gesundheit", ist sich die TV-Millionärin bewusst. Sie gibt die Hoffnung nicht auf …