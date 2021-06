Carmen Geiss & Robert Geiss: Jetzt ist vom Serien-Aus die Rede

Via "Instagram" teilt Robert Geiss nun einen ganz besonderen Familienmoment! Tochter Davina hat nämlich ihr Abitur absolviert und macht Mama Carmen und Papa Robert damit extrem stolz. Robert schreibt zu dem Foto, welches auf der Abschiedsfeier der Geissen-Tochter entstanden ist: "Jetzt hast du es endlich geschafft und bist die erste in der Familie, die Abitur hat. Ich bin so stolz auf dich!! Weiter so mein Schatz!! Ich liebe dich!!!" Wow! Was für rührende Worte, die auch von Roberts Community nicht lange unentdeckt bleiben. So sprechen auch die Fans der Familie unter dem Post ihre Glückwünsche aus. Eine Frage scheint die Anhänger dabei jedoch ganz besonders zu beschäftigen! Hören Carmen und Robert nach Davinas Abschluss mit ihrer Serie auf? Ein Follower bemerkt besorgt: "Dann sind 'Die Geissens' nun bald als Serie vorbei, schade! Hoffe Davina findet einen tollen Beruf!" Doch liegt der Fan mit dieser Aussage richtig? Wohl kaum! So merkt ein weiterer "Instagram"-User an: "Die Töchter waren schon öfters bei den Dreharbeiten nicht dabei. Ich denke mal schon das die Serie weitergehen wird." Bleibt somit eigentlich nur abzuwarten, wer von den beiden Recht behält...