Carmen Geiss: Tränen-Eklat! "Es sieht nicht gut aus"

In ihrem Haus in Österreich ist es zu einem heftigen Wasserschaden gekommen. Ein Schock für Carmen! Die Millionärsgattin ist mit den Nerven am Ende, bricht sogar in Tränen aus. "Robert, ich habe ein riesen Problem in Valberg. Mein Makler ist am Haus vorbeigefahren und irgendwie läuft das Wasser wie ein Wasserfall aus dem Haus raus und es steht Wasser im Haus", schluchzt sie im Gespräch mit ihrem Mann.