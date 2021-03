Carmen Geiss: Zwillings-Hammer

Via "Instagram" nimmt Carmen Geiss ihren Fans nun mit auf eine Zeitreise in ihre Jugend! So postet sie ein Foto von sich, auf dem sie im zarten Alter von 18 Jahren zu sehen ist. Carmen kommentiert zu dem Schnappschuss: "Hier mal ein Foto, da war ich gerade süße 18! Wenn ich sowas sehe denke ich mir immer, wo ist die Zeit nur geblieben (...)." Das so ein Bild von ihrer treuen Community nicht lange unkommentiert bleibt, ist kaum verwunderlich. Allerdings sticht ihren Anhängern vor allem ein Detail ins Auge: Carmen sieht aus wie ihre Tochter Shania!